Спасатели предупредили украинцев о пожарной опасности
Об этом сообщает на пресс-служба ГСЧС.
Так, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму 11 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине сегодня может резко измениться во многих регионах, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и проливные дожди.
Температура воздуха будет высокой почти во всех областях нашей страны.
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К слову, украинцы продолжают выжигать сухую траву.
Так, например, 10 августа в Харьковской области случилось 27 пожаров - горели сухие ветки, сухостой, сухие деревья, камыш и мусор. Общая площадь составила более 7 га.
Пожары ликвидировали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
“Доминирующими причинами возникновения пожаров в экосистемах остаются: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем гражданами во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабный пожар разгорелся в Одесской области: горят 10 тысяч м², кадры с места.
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