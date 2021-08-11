Спасатели предупредили украинцев о пожарной опасности

Об этом сообщает на пресс-служба ГСЧС .

Так, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму 11 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине сегодня может резко измениться во многих регионах, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и проливные дожди.

Температура воздуха будет высокой почти во всех областях нашей страны.

К слову, украинцы продолжают выжигать сухую траву.

Так, например, 10 августа в Харьковской области случилось 27 пожаров - горели сухие ветки, сухостой, сухие деревья, камыш и мусор. Общая площадь составила более 7 га.

Пожары ликвидировали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

“Доминирующими причинами возникновения пожаров в экосистемах остаются: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем гражданами во время отдыха и проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках", - говорится в сообщении.