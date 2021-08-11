Украинская школьница признана юным гением в США
Ученица 10-А класса Новокаховской школы №1 в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев.
В олимпиаде принимали участие 5266 участников из 85 стран мира.
В США девочку наградили за проект очистки рек с помощью тростника.
Викторию Панченко наградили грантом на сумму 15 тысяч долларов, чтобы она могла продолжить обучение в Государственном университете Нью-Йорка в Освего.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
Поклонницы Олега Винника поддержали его "супругу", которую он скрывает: "Тая, дай тебе Бог терпения"
Тине Кароль, Огневич и Поляковой нашли замену, как выглядят и что известно о новых артистах: "Ого!"
Горячий антициклон охватил Украину: где будет жарче всего
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Но получать профессию Вика планирует не в американском вузе, а в нашем Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.
"Виктория у нас не звездочка, а звезда. Умница, везде успевает. Мы очень благодарны ее родителям, что так воспитывают своих девочек", - говорит директор школы, где учится Панченко.
К слову, у украинских школьников появилась возможность начать новый учебный год за партами, а не сидя дома за компьютером, однако в будущем ситуация может измениться
Избежать еще одного учебного года на дистанционном обучении украинские дети и их родители смогут только в случае массовой вакцинации.
В частности, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, нардеп Сергей Бабак подчеркнул, что для полноценной работы школ вакцинироваться должны как ученики, так и учителя.
Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.
Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.
Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.