Украинская школьница признана юным гением в США

Ученица 10-А класса Новокаховской школы №1 в июне этого года получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев.

В олимпиаде принимали участие 5266 участников из 85 стран мира.

В США девочку наградили за проект очистки рек с помощью тростника.

Викторию Панченко наградили грантом на сумму 15 тысяч долларов, чтобы она могла продолжить обучение в Государственном университете Нью-Йорка в Освего.

Но получать профессию Вика планирует не в американском вузе, а в нашем Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

"Виктория у нас не звездочка, а звезда. Умница, везде успевает. Мы очень благодарны ее родителям, что так воспитывают своих девочек", - говорит директор школы, где учится Панченко.

К слову, у украинских школьников появилась возможность начать новый учебный год за партами, а не сидя дома за компьютером, однако в будущем ситуация может измениться

Избежать еще одного учебного года на дистанционном обучении украинские дети и их родители смогут только в случае массовой вакцинации.

В частности, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, нардеп Сергей Бабак подчеркнул, что для полноценной работы школ вакцинироваться должны как ученики, так и учителя.

Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.

Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.

Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.