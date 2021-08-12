В Италии на Сицилии зафиксировали аномальную температуру в 48,8 градусов Цельсия – это рекордный для Европы показатель.

Об уникальном погодном явлении сообщает гидрометцентр Харькова в Facebook.

В сообщении сказано, что уникальную температуру зафиксировали 11 августа. Жаркая волна, следующая из Сахары, в ближайшие дни придет в Испанию и Италию. По данным ученых, температура на Сицилии поднялась до критического уровня из-за «теплового купола». Так называют теплую волну, которая зародилась в Африке.

В Сиракузах действует автоматическая метеостанция. Именно ее оборудование и зафиксировало погодную аномалию. Представители местного агрометеорологического центра отреагировали на ситуацию. Они официально подтвердили информацию о температурном рекорде.

Представители харьковского гидрометцентра подтвердили, что это температурный рекорд, установленный за весь период инструментальных наблюдений, как для Италии, так и для всей Европы. Предыдущий рекорд в 48 градусов установили Афинах в июле 1977 года.

Отметим, что в Украине 12 августа температура немного снизится. На востоке максимальный показатель достигнет 32, в западной части 22 – 24 градусов. В Крыму, Луганской, Донецкой и Харьковской областях синоптики ожидают незначительных дождей. Жителей других регионов Украины ждет комфортная температура с небольшой облачностью. В Киеве прогнозируют небольшую облачность с температурой до 26 градусов. Во Львове градусники покажут до +23, а облачность также будет незначительной. Отметим также, что в Одессе будет до +30, а облака практически исчезнут.

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