Умер молодой спортсмен совершенно неожиданно для близких и родных
Неожиданно сердце остановилось у 26-летнего американского спринтера Кэмерона Баррелла. Причины смерти не уточняются. Его специализацией была эстафета 4 по 100 метров.
О трагедии сообщает ESPN.
Первым о смерти спортсмена сообщили представители университета Хьюстона, в котором учился Кэмерон Баррелл. Он успешно выступал за легкоатлетическую команду, которую тренировал его отец.
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"Мы опустошены неожиданной кончиной нашего выпускника Кэмерона Баррелла. Выражаем наши искренние соболезнования и поддержку семье Барреллов и всем, кто его знал - в том числе многочисленным друзьям, тренерам и товарищам по команде Кэмерона", - говорится в сообщении.
Кэмерон Баррелл — сын олимпийского чемпиона Лероя Баррелла, победителя Барселонской олимпиады в эстафете 4 по 100 метров и двукратного чемпиона мира. Его мать Мишель Финн-Баррелл чемпионка той же олимпиады и в той же дисциплине.
8 июня 2017 года Кэмерон Баррелл стал 121-м человеком в мире, пробежавший 100 метров быстрее, чем за 10 секунд, показав результат 9,93 секунды
В 2018-м году он выиграл в составе эстафетной сборной США дистанцию 4х100 метров на розыгрыше Кубка мира по легкой атлетике.
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