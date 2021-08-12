После тяжелой болезни ушла из жизни известная британская актриса и танцовщица Уна Стаббс, сыгравшая в сериале «Шерлок»

Артистка ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на агента Уны. Он сообщил, что актриса скончалась у себя дома в окружении родных. Последние несколько лет она боролась с тяжелой болезнью, однако агент не уточнил, с какой именно.

Уна Стаббс впервые появилась на телевидении в качестве танцовщицы в 1956 году. Позже она сыграла главную роль в музыкальной комедии «Летние каникулы».

За свою карьеру актриса сыграла во многих известных фильмах и сериалах. Среди ее проектов были: «Загадочное ночное убийство собаки», «Дарреллы», «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».

Широкую популярность за пределами Великобритании Уне Стаббс принесла ее роль в сериале «Шерлок» по мотивам произведений Артура Конан Дойля. Актриса исполнила роль миссис Хадсон – добродушной и слегка легкомысленной хозяйки квартиры, которую снимали Шерлок Холмс и доктор Ватсон в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

За свою жизнь Уна дважды была замужем и воспитала троих детей.

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