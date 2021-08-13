Пассажирский автобус взорвался в России
Как передает Politeka.net, детали и кадры трагедии опубликовали на Telegram-канале "Lifeshot".
Жуткий инцидент произошел вечером 12 августа в городе Воронеж. В салоне находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места.
По словам очевидцев, взрыв был такой сили, что люди находившиеся рядом просто оглохли.
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Согласно последним данным, пострадали 18 человек, а одна из пассажирок скончалась в больнице. Она сильно пострадала в результате ЧП, ей пришлось ампутировать ногу.
Авто, которые находились рядом с местом взрыва, буквально изрешетило разлетевшимися осколками.
Местные жители несут цветы к месту взрыва автобуса. С сегодняшнего дня в городе на конечных остановках начнутся масштабные проверки пассажирского транспорта.
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