Люди несут цветы на место трагедии...

Пассажирский автобус взорвался в России

Как передает Politeka.net, детали и кадры трагедии опубликовали на Telegram-канале "Lifeshot".

Жуткий инцидент произошел вечером 12 августа в городе Воронеж. В салоне находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места.

По словам очевидцев, взрыв был такой сили, что люди находившиеся рядом просто оглохли.

Согласно последним данным, пострадали 18 человек, а одна из пассажирок скончалась в больнице. Она сильно пострадала в результате ЧП, ей пришлось ампутировать ногу.

Авто, которые находились рядом с местом взрыва, буквально изрешетило разлетевшимися осколками.

Местные жители несут цветы к месту взрыва автобуса. С сегодняшнего дня в городе на конечных остановках начнутся масштабные проверки пассажирского транспорта.

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