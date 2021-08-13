В Киеве на территории комплекса Favor Park hotel в ресторане под названием Shef один из посетителей в ходе скандала с другим достал пистолет, направил на соперника и выстрелил ему в голову.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь с бригадой медиков. Журналисты предположили, что, если оружие стрелявшего официально зарегистрировано, ему, вероятнее всего, удастся избежать наказания.

Вскоре выяснилось, что ранение, которое получил потерпевший, оказалось незначительным. Стрелявший мужчина и его соперник посетили ресторан SHEF 13 августа. Именно в этот день и произошел конфликт со стрельбой. По предварительной информации, один из мужчин выстрелил другому в голову, приставив оружие почти вплотную. Спасло пострадавшего то, что оружие оказалось травматическим. К тому же, по касательной прошла пуля.

По закону, находясь на близком расстоянии к оппоненту нельзя использовать травматическое оружие. Целиться в голову также запрещено. Врачи, которые прибыли на место происшествия, были готовы оказать помощь пострадавшему. Он, в свою очередь, от услуг медиков решил отказаться. Заявление в правоохранительные органы на своего соперника пострадавший писать также не захотел.

В настоящее время, информация о том, удалось ли следователям получить официальное заявление о произошедшем преступлении, неизвестно. Без этого документа у правоохранителей мало шансов на то, чтобы открыть дело по факту нанесения телесных повреждений и незаконного использования оружия.

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