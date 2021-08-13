Погода на Маковея в Украине будет стабильной

Синоптики прогнозируют не жаркую погоду, в течение дня будет + 24 + 29.

Восток и Приазовье страны немного коснуться незначительные дожди, в этот день будет теплый атмосферный фронт.

А вот уже 15-го августа температура воздуха начнет повышаться. В этот день ожидается + 26 + 31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях, поэтому дожди не предвидятся. "На Маковея в Украине будет замечательная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается в течение дня + 24 + 29. Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду", - пишет Наталья Диденко в Фейсбук.

Кроме того мы писали, что осень и зима в Украине будут ранними в этом году

Если в сентябре украинцев ждет еще "бабье лето", то уже с октября начнутся первые морозы. При этом синоптики предупреждают о резких перепадах температур - от +20 градусов до -4 градусов. Первый снег также выпадет в октябре.

Напомним, что дожди атакуют Украину с двух сторон: какой будет погода.

Как Politeka писала, что на Украину набросится антициклон Элфи, жара до +37 атакует страну: известна дата.

Также Politeka сообщала, что в Украине бьют тревогу из-за аномалии: лето станет очень длинным.