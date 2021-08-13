Погода на Маковея в Украине будет стабильной
"На Маковея в Украине будет замечательная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами.
Ожидается в течение дня + 24 + 29. Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически везде в Украине сухую солнечную погоду", - пишет Наталья Диденко в Фейсбук.
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Если в сентябре украинцев ждет еще "бабье лето", то уже с октября начнутся первые морозы. При этом синоптики предупреждают о резких перепадах температур - от +20 градусов до -4 градусов. Первый снег также выпадет в октябре.
Напомним, что дожди атакуют Украину с двух сторон: какой будет погода.
Как Politeka писала, что на Украину набросится антициклон Элфи, жара до +37 атакует страну: известна дата.
Также Politeka сообщала, что в Украине бьют тревогу из-за аномалии: лето станет очень длинным.