В киевском ресторане произошла стрельба
В помещении находились люди, в том числе женщины и дети.
Известно об одном пострадавшие в результате стрельбы.
По предварительным данным, пострадавший сохраняет молчание, кроме того заявление о нанесении телесных повреждений мужчина не написал.
Также известно, что стрелявшего мужчину задержали.
Дочка Пугачевой Орбакайте засветила загорелого мужа-красавца на отдыхе: "Похож на мексиканского барона"
Огонь вспыхнул в многоэтажке, возгорание распространялось по балконам: кадры ЧП в Киеве
Ротару тонко подколола Катю Осадчую, кадры конфуза: "А, тебя еще не было тогда..."
Беременная Осадчая оказалась в больнице, Горбунов не оставил жену одну: что произошло
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Видео с места ЧП опубликовал Телеграм-канал «Киев Оперативный».
"Видно что две компании заранее поконфликтовали, интересно с чего всё началось. Не хочется верить, что кто-то кому-то на ногу наступил или типо того", "Видно на видео ребят, которые пришли и позвали других выйти из ресторана «поговорить». Один из лентяев решил не выходить далеко и начал шмалять из резинки ставя под угрозу посетителей. Если на втором видео это он с набитым лицом, то все нормально. Можно еще хулиганку ему оформить", - предполагают пользователи сети в комментариях под видео.
Ранее сообщалось, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком
Также politeka сообщала, что украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе
Кроме того Politeka информировала о том, что бандиты забрались в дом семьи на Одесчине, хозяину пришлось отстреливаться