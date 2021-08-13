В киевском ресторане произошла стрельба

В помещении находились люди, в том числе женщины и дети.

Известно об одном пострадавшие в результате стрельбы.

По предварительным данным, пострадавший сохраняет молчание, кроме того заявление о нанесении телесных повреждений мужчина не написал.

Также известно, что стрелявшего мужчину задержали.

Видео с места ЧП опубликовал Телеграм-канал «Киев Оперативный».

"Видно что две компании заранее поконфликтовали, интересно с чего всё началось. Не хочется верить, что кто-то кому-то на ногу наступил или типо того", "Видно на видео ребят, которые пришли и позвали других выйти из ресторана «поговорить». Один из лентяев решил не выходить далеко и начал шмалять из резинки ставя под угрозу посетителей. Если на втором видео это он с набитым лицом, то все нормально. Можно еще хулиганку ему оформить", - предполагают пользователи сети в комментариях под видео.

Ранее сообщалось, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком

Также politeka сообщала, что украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе

Кроме того Politeka информировала о том, что бандиты забрались в дом семьи на Одесчине, хозяину пришлось отстреливаться