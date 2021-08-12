Все життя у нього була попереду

Помер молодий спортсмен абсолютно несподівано для близьких і рідних

Несподівано серце зупинилося у 26-річного американського спринтера Кемерона Баррелла. Причини смерті не уточнюються. Його спеціалізацією була естафета 4 по 100 метрів.

Про трагедію повідомляє ESPN.

Першим про смерть спортсмена повідомили представники університету Х'юстона, в якому навчався Кемерон Баррелл. Він успішно виступав за легкоатлетичну команду, яку тренував його батько.

"Ми спустошені несподіваною смертю нашого випускника Кемерона Баррелла. Висловлюємо наші щирі співчуття і підтримку родині Баррелів і всім, хто його знав - у тому числі численним друзям, тренерам і товаришам по команді Кемерона", - йдеться в повідомленні.

Кемерон Баррелл - син олімпійського чемпіона Лероя Баррелла, переможця барселонської Олімпіади в естафеті 4 по 100 метрів і дворазового чемпіона світу. Його мати Мішель Фінн-Баррелл чемпіонка тієї ж Олімпіади і в тій же дисципліні.

8 червня 2017 року Кемерон Баррелл став 121-м людиною в світі, що пробіг 100 метрів швидше, ніж за 10 секунд, показавши результат 9,93 секунди

У 2018-му році він виграв у складі естафетної збірної США дистанцію 4х100 метрів на розіграші Кубка світу з легкої атлетики.

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