Англо-американська актриса і продюсер раптово померла
В американському штаті Каліфорнія померла Патриція Хічкок О'коннелл. Актриса була єдиною дочкою відомого режисера Альфреда Хічкока. Її красою і талантом захоплювалася вся країна.
Про це повідомлило видання THR з посиланням на підтвердження від сім'ї покійної.
Смерть Патриція Хічкок настала внаслідок природних причин. Актрисі було 93 роки, у неї залишилися три дочки.
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У 1947-му, закінчивши вищу школу Мерімонт в Лос-Анджелесі, ПЕТ була прийнята в престижну Королівську академію драматичного мистецтва в Лондоні, паралельно виступаючи в театрах міста.
Патриція, мріючи стати актрисою з дитинства, на початку 40-х дебютувала на Бродвеї в постановці "Самотній". За життя Патриція Хічкок зіграла в двох фільмах свого батька. У 1950 році режисер запросив дочку на зйомки детектива "Незнайомці в поїзді".
Плюс на її рахунку ролі в стрічках "Жайворонок в грязі" (1950) і "Десять заповідей" (1956), серіалах "Альфред Хічкок представляє", "Театр 90", "Саспенс" - всього близько двох десятків проектів.
Востаннє на блакитних екранах Патриція Хічкок з'явилася в 1979 році, після чого вирішила присвятити себе вихованню дітей.
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