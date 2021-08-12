Англо-американська актриса і продюсер раптово померла

В американському штаті Каліфорнія померла Патриція Хічкок О'коннелл. Актриса була єдиною дочкою відомого режисера Альфреда Хічкока. Її красою і талантом захоплювалася вся країна.

Про це повідомлило видання THR з посиланням на підтвердження від сім'ї покійної.

Смерть Патриція Хічкок настала внаслідок природних причин. Актрисі було 93 роки, у неї залишилися три дочки.

У 1947-му, закінчивши вищу школу Мерімонт в Лос-Анджелесі, ПЕТ була прийнята в престижну Королівську академію драматичного мистецтва в Лондоні, паралельно виступаючи в театрах міста.

Патриція, мріючи стати актрисою з дитинства, на початку 40-х дебютувала на Бродвеї в постановці "Самотній". За життя Патриція Хічкок зіграла в двох фільмах свого батька. У 1950 році режисер запросив дочку на зйомки детектива "Незнайомці в поїзді".

Плюс на її рахунку ролі в стрічках "Жайворонок в грязі" (1950) і "Десять заповідей" (1956), серіалах "Альфред Хічкок представляє", "Театр 90", "Саспенс" - всього близько двох десятків проектів.

Востаннє на блакитних екранах Патриція Хічкок з'явилася в 1979 році, після чого вирішила присвятити себе вихованню дітей.

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