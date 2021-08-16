Укрзализныця убрала кондиционирование во всех купейных вагонах
Новшество коснулось поезда 69/70, который следует по маршруту Львов - Мариуполь. В составе оставили лишь один вагон, в котором есть кондиционер - люксовый. Но билеты на него нереально купить даже за месяц.
Об этом сообщили на странице Общественный контроль Укрзализныци в Facebook.
Отмечается, что еще в конце июня в этом поезде были купейные вагоны с кондиционированием, но сейчас об этом можно забыть. Билеты в люксовый вагон, в котором остался кондиционер, купить невозможно, даже заранее.
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"В поезде, который 29 часов едет в одну сторону по жаркому южному солнцу, теперь только один вагон с кондиционированием (люкс на 18 мест), куда места купить нереально даже за месяц", - сообщил автор поста.
Пользователи сети не удивились этой новости, отметив, что более 60% украинских поездов курсируют без кондиционеров.
"Процентов 60 поездов таких у нас", "В этом поезде и цена билета соответствующая", "Для человека с больным сердцем это может оказаться последним путешествием", "Уже был случай, что именно в жару в некондиционированном вагоне поезда летом скончался на рабочем месте начальник поезда", - пишут в сети.
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