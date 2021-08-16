Украинские контрразведчики разоблачили агента разведки РФ, который действовал в Херсонской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В сообщении сказано, что речь идет о пенсионере армии Советского Союза, жители Херсонской области. По данным спецслужбы, он из идеологических соображений начал сотрудничать с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В СБУ добавили, что задержанный мужчина собирал информацию об устройстве и охране неназванного стратегического объекта, размещенного на Херсонщине. Известно, что этот объект относится к критической инфраструктуре региона. Среди задач, которые выполнял пенсионер было обнаружение сотрудников спецслужбы Украины и поиск кадров для будущей вербовки среди местных жителей.

Представители спецслужбы обыскали дом пенсионера. Правоохранители изъяли взрывчатку, оружие, патронами, инструкции, переписку, средства связи, используя которые задержанный вел переговоры с представителями Российской Федерации.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Преступление квалифицировали по части первой, статьи 111 Уголовного кодекса. Для пенсионера избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Правоохранители продолжают следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

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