В Черкасской области белая иномарка рухнула в реку

В субботу, 14 августа, в городе Городище Черкасской области автомобиль Fiat слетел с дамбы в реку. 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте.

Детали трагедии сообщила в Facebook Полиция Черкасской области.

Правоохранители, прибывшие на место ДТП выяснили, что водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем.

"В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины жители города Черкассы. Другой пассажир – 36-летний местный житель не пострадал", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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