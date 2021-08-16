В Министерства образования и науки в сентябре не отменят занятия в школах и других учебных заведениях, независимо от эпидемических показателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Ранее в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что 1 сентября образовательный процесс в Украине могут отметить. В Министерстве подчеркнули, что это фейк.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул, что при любых показателях коронавируса, образовательный процесс в Украине продолжится. В Министерстве подчеркнули, если школа или другое учебное заведение не сможет проводить традиционные уроки, персоналу и ученикам придется перейти к дистанционной или смешанной форме.

Шкарлет отдельно сообщил, что дети продолжат обучение, независимо от условий. После начала пандемии коронавируса, образовательный процесс, как в Украине, так и других странах, попытались приспособить к новым обстоятельствам. Студенты и школьники периодически переходят на дистанционную форму обучения.

Ранее Сергей Шкарлет подтвердили, что перевод большой части учебной работы в онлайн-режим негативно отразился на качестве образования. Свидетельством этого можно считать и результаты контрольных работ, которые сдали дети после карантина. Министр образования сообщил, что после начала работы «Всеукраинской школы онлайн», в декабре и апреле провели исследования. Они показали, что средний уровень падения качества образования достиг восьми процентов. Глава МОН отметил, что положение удалось улучшить благодаря эталонным урокам.

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