Трагически оборвалась жизнь молодого украинца

Погиб 43-летний художник-декоратор Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Владимир Царик.

О смерти своего коллеги сообщил коллектив Львовской оперы в воскресенье, 15 августа, пишет ZAXID.NET.

Во Львовской опере он работал около почти двух десятков лет. Как сообщает местное издание, 43-летний Владимир Царик разбился в горах в результате несчастного случая во время отдыха. Больше подробностей относительно трагедии не разглашают.

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям художника и разделяем с вами невыразимую боль утраты", — говорится в сообщении коллектива Львовской оперы.

Коллега Царика Остап Громыш говорит, что декоратор очень любил свою работу. Также Громыш добавляет, что он был рад работать с таким человеком.

"Художник, который любил театр и был всецело предан своему делу. Имел за честь и приятность общаться и работать с тобой. Покойся в мире и Божьей благодати", – пишет работник театра Остап Громыш.



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