Трагически оборвалась жизнь молодого украинца
Погиб 43-летний художник-декоратор Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Владимир Царик.
О смерти своего коллеги сообщил коллектив Львовской оперы в воскресенье, 15 августа, пишет ZAXID.NET.
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Во Львовской опере он работал около почти двух десятков лет. Как сообщает местное издание, 43-летний Владимир Царик разбился в горах в результате несчастного случая во время отдыха. Больше подробностей относительно трагедии не разглашают.
Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям художника и разделяем с вами невыразимую боль утраты", — говорится в сообщении коллектива Львовской оперы.
Коллега Царика Остап Громыш говорит, что декоратор очень любил свою работу. Также Громыш добавляет, что он был рад работать с таким человеком.
"Художник, который любил театр и был всецело предан своему делу. Имел за честь и приятность общаться и работать с тобой. Покойся в мире и Божьей благодати", – пишет работник театра Остап Громыш.
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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.
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