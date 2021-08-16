В понедельник, 16 августа, произошло ДТП, в котором пострадало много людей

Авария произошла во Львовской области на Червоноградщине в селе Селец.

Как сообщила пресс-служба НПУ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 13 часов.

По предварительной версии водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет.

В результате ДТП получили телесные повреждения шесть челове, которіе на тот момент находились в салоне автомобиляк. Они были доставлены в больницу, в том числе 57-летний водитель и его пятеро пассажиров. Среди пострадавших: двое детей 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина.

Полиция открыла уголовное производство по с. 1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

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