Молния убила в один момент 500 овец
Пастух в это время находился вместе с ними, но он не сильно пострадал и только потерял сознание.
Умерших животных планируют сжечь на месте ЧП, так как такое количество туш невозможность спустить с гор. Ущерб после гибели более 500 овец составил около 62 тысяч долларов .
Представители администрации города на юге Грузии Ниноцминда подтвердили — фермер-собственник погибших животных может получить за них компенсацию.
Муж Пугачевой Галкин показал, на кого похож их сын от суррогатной матери: "Как две капли воды..."
Ротару в платье-вышиванке обратилась к фанатам перед поездкой в Россию: "Какая же вы..."
Жизнь звезды популярных сериалов оборвалась в Италии: раскрыты подробности трагедии
Возлюбленная "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила съемку в крошечном платье из блесток: кадры
Единственный сын Софии Ротару показал счастливую красотку-жену: «Бусинки»
"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели", – рассказали в администрации.
К слову, в Бангладеш на свадьбе в результате удара молнии погибло 17 человек
Еще 14 человек получили ранения. В том числе жених, а невеста не присутствовала на свадьбе. Компания высаживалась из лодки в прибрежном городе Шибгандж. Они направлялись к дому невесты, и в тот момент их застала гроза.
По словам местных жителей, в группу попало несколько разрядов молнии.
Ранее сообщалось, молния шарахнула в группу туристов на украинском курорте: что известно о ЧП
Также, пожары в Турции: украинцам сообщили о запрете посещения, названы районы
Politeka рассказывала, солнце исчезло, а с неба падает пепел: в РФ наступила темнота из-за масштабных пожаров