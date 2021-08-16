Молния убила в один момент 500 овец

Пастух в это время находился вместе с ними, но он не сильно пострадал и только потерял сознание.

Умерших животных планируют сжечь на месте ЧП, так как такое количество туш невозможность спустить с гор. Ущерб после гибели более 500 овец составил около 62 тысяч долларов .

Представители администрации города на юге Грузии Ниноцминда подтвердили — фермер-собственник погибших животных может получить за них компенсацию.

"Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели", – рассказали в администрации.

К слову, в Бангладеш на свадьбе в результате удара молнии погибло 17 человек

Еще 14 человек получили ранения. В том числе жених, а невеста не присутствовала на свадьбе. Компания высаживалась из лодки в прибрежном городе Шибгандж. Они направлялись к дому невесты, и в тот момент их застала гроза.

По словам местных жителей, в группу попало несколько разрядов молнии.

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