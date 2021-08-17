В Черкассах случилось массовое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека и еще семь получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает suspilne.media со ссылкой на Ирину Назарок, пресс-секретаря областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам Ирины Назарок, в аварии погибла девушка, семерых пострадавших людей медики доставили в больницу, где они проходят лечение до сих пор. Пресс-секретарь рассказала, что в 5:35 17 августа, около пляжа «Пушкинский», водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и врезался в одно из деревьев.

Медики получили информацию о том, что в машине травмировалось много людей. Из-за этого на место сразу же направили 5 бригад скорой помощи. Ирина Назарок сообщила, что всем пострадавшим врачи пытались помочь на месте трагедии. Вскоре их отвезли в черкасскую больницу №3. Пресс-секретарь добавила, что состояние девушки 19 лет медики оценили, как крайне тяжелое.

У нее диагностировали закрытые переломы, травматический шок и политравму. Также пострадала 28-летняя женщина. У нее врачи обнаружили закрытую травму грудной клетки и живота и черепно-мозговую травму. У мужчины 37 лет диагностировали черепно-мозговую травму и травмы головы.

У 19-летнего пострадавшего был ушиб колена и закрытая черепно-мозговая травма. 19-летняя девушка получила ссадины головы и лица. Мужчина 30 лет получил рваную рану на губе и травматическую экстракцию зубов. Девушка в возрасте от 17 до 18 лет в аварии погибла.

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