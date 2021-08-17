Спасти пострадавших, которым было 25 и 28 лет, врачи не смогли
В Черниговской области в туристско-гостиничном комплексе погибли два сотрудника черниговской IT-компании. Мужчин поразило током во время купания в озере.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в комментарии «BBC News Украина».
Трагедия произошла в гостинице в городе Корюковка. Двое черниговцев, 1992 и 1996-го годов рождения, пошли купаться в озеро и утонули. Очевидцы рассказали, что их поразило током.
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Очевидец трагедии Евгений Кириенко рассказал в комментарии «Суспильному», что вместе с коллегой плавал на SUP-досках в озере, когда вдруг увидел, что его товарищ издал судорожный крик и пошел на дно. При чем движения его тела указывали на то, что его ударило током.
Другой коллега Евгения бросился помочь утопающему, но оказавшись в том же месте издал крик и сразу пошел ко дну. Никаких попыток выплыть или других движений он не сделал.
Тела мужчин из воды доставал охранник заведения, тоже подплыв на сапе. Он заявил, что там бьет током и не позволил никому подходить к водоему.
По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), что наказывается 5-8 годами лишения свободы. Обстоятельства и причины смерти мужчин устанавливаются.
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