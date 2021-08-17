Трагически погибла 38-летняя украинка Ольга Иванова

Трагедия произошла на трассе возле знаменитого озера Балатон во время марафона. Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны только 17 августа.

Детали сообщили на венгерском портале letenyemedia.

На 1 километре шоссе между Кестхей и Альшопахком произошло ДТП с гибелью велосипедистки. По данным местной полиции, девушку на велосипеде сбил автомобиль.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия, медикам оставалось лишь констатировать смерть молодой женщины. За рулем иномарки находился 44-летний житель Кестхея. Личность велосипедистки тоже установили – ею и оказалась 38-летняя украинка Ольга Иванова.

Уточняется, что ДТП произошло около 23:30 и водитель, по предварительным данным, просто не заметил велосипедистку в темноте.

Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000. Это веломарафон от города Роверето до самой северной точки Европы – Нордкапа. Он проводится уже не первый год и в нем принимают участие только самые сильные и выносливые спортсмены, так как им приходится за день преодолевать расстояние в 300 км.

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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.

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