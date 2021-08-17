Трагически погибла 38-летняя украинка Ольга Иванова
Трагедия произошла на трассе возле знаменитого озера Балатон во время марафона. Трагедия произошла еще 28 июля, однако данные о гибели украинки стали известны только 17 августа.
Детали сообщили на венгерском портале letenyemedia.
На 1 километре шоссе между Кестхей и Альшопахком произошло ДТП с гибелью велосипедистки. По данным местной полиции, девушку на велосипеде сбил автомобиль.
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От полученных травм она скончалась на месте происшествия, медикам оставалось лишь констатировать смерть молодой женщины. За рулем иномарки находился 44-летний житель Кестхея. Личность велосипедистки тоже установили – ею и оказалась 38-летняя украинка Ольга Иванова.
Уточняется, что ДТП произошло около 23:30 и водитель, по предварительным данным, просто не заметил велосипедистку в темноте.
Ольга Иванова принимала участие в веломарафоне NORTH CAPE 4000. Это веломарафон от города Роверето до самой северной точки Европы – Нордкапа. Он проводится уже не первый год и в нем принимают участие только самые сильные и выносливые спортсмены, так как им приходится за день преодолевать расстояние в 300 км.
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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.
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