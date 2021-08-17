16 августа не стало замечательного человека из мира кино

В возрасте 68 лет умер аргентинский режиссер, сценарист, продюсер и актер Дэвид Блаустейн. Это произошло после перенесенного им на прошлой неделе инсульта. Он умер перед своим днем рождения 24 августа.

Об этом сообщает La Nacion.

Как отмечает издание, в памяти режиссер останется как один из великих деятелей, создавший аргентинское документальное кино.

Блаустейн родился 24 августа 1953 года в Буэнос-Айресе. Образование получил в Университетском центре изучения кинематографии в Мексике и в Институте испанского радио и ТВ. Как сценарист дебютировал в 1980-м, как продюсер - в 1984-м, своей первый фильм как режиссер - "Охотники за утопиями" - снял в 1996-м.

С 2000-го был членом Высшего совета Фонда нового латиноамериканского кино под председательством Габриэля Гарсия Маркеса. Также он был исполнительным продюсером значительного числа аргентинских кинофильмов.

Соцсети переполнены некрологами и словами скорби: "Прощай, Коко Блаустен, твоя радиопрограмма Манивела будет очень по тебе скучать", "Какая большая печаль. Джентльмен во всех смыслах", "Какая жалость…".

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.