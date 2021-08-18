Панк-рокер умер после остановки сердца в своем доме
Ветеран аргентинского панк-движения и пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа (настоящее имя Энрике Гектор Чалар) внезапно умер в возрасте 62 лет.
Об этом сообщает InfoNews со ссылкой на заявление нынешней группы Пиля Pilsen.
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"Он оставляет нас воином, пионером латиноамериканского панка и андеграунда, просвещенным поэтом, представителем целого поколения, борцом и неутомимым капитаном тысячи сражений. Нет слов, чтобы выразить сожаление и нашу боль", - сказано в сообщении группы Pilsen.
Энрике Чалар, широко известный в музыкальном мире как Пил Трафа, родился 1 февраля 1959 года. Со своей первой группой Los Violadores он считается пионером испанского панка в Латинской Америке. Они были одной из первых групп, открыто критиковавших в своих песнях диктатуру в Аргентине. И это не мешало им делать забойный панк. Их хиты до сих пор не теряют популярности.
Группа распалась в первый раз в начале 1990‑х, и Чалар основал новую команду — Pilsen. Но она тоже распалась в 1994 году. В середине девяностых Los Violadores снова собрались вместе. Но после того, как в 2011 году группа выпустила двойной концертный альбом, они расстались навсегда.
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