Погода в Украине резко испортится накануне длительных выходных

Как передает Politeka.net, в субботу, 21 августа, грозовые дожди атакуют Украину с двух сторон. Осадки ожидаются как в западных, так и в восточных регионах. Исключением станут лишь центральные области и Юг. Температура воздуха спадет во всех регионах, поэтому украинцы смогут отдохнуть от жары.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в западных областях в субботу ожидается 23-25 градусов. Дожди прогнозируются на дневное время.

В восточных регионах температура опустится до 25-27 градусов. Грозы ожидаются во всех без исключения восточных областях.

На Юге будет сухо, но температура немного спадет. Днем в южных областях ожидается 26-28 градусов. Также солнечно будет в центральной части страны. В Киеве в субботу не будет дождя, а столбики термометра прогреются до 25-27 градусов.

Отметим, что уже в воскресенье на всей территории Украины ожидается хорошая погода.

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