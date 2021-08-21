Рано утром загорелась квартира, а затем и вся крыша пятиэтажного дома

Инцидент произошел в субботу утром, 21 августа, по ул. Васильковской, 47 в Киеве. Сообщение о возгорвании поступило на линию "101" в 5.47. Выяснилось, что горела кровля дома на площади 600 кв. метров, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Спасателям понадобилось полтора часа, чтобы ликвидировать возгорвание. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Во время тушения бойцы ГСЧС эвакуировали 4 человека из загоревшейся квартиры и вывели на свежий воздух их соседей, 50 человек. На месте с огнем боролись полсотни спасателей и 9 единиц техники.

В сети появились кадры ЧП.

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В группе "dtp.kiev.ua" в соцсети Фейсбук показали, как сейчас выглядит дом с полностью обгоревшей крышей.

"Водой залиты все квартиры с 5 по первый этаж. Тревожный сигнал: второй подряд пожар в многоквартирном доме. Просим жителей тщательно следить за противопожарной безопасностью, проверять проводку, не курить в постели особенно в пьяном состоянии. В каждую квартиру постарайтесь приобрести огнетушители, как бы это смешно и странно не звучало. Поверьте, жителям затопленных квартир, которые сейчас стоят под домом, абсолютно не смешно...", - говорится в сообщении.