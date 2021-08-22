Нужно немедленно обращаться к нотариусу в случае дела о наследстве



Правила вступления в наследство для украинцев вскоре могут измениться. С соответствующей инициативой выступили в Минсоцполитики.



Об этом сообщает UBR.

В ведомстве предложили разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки.

То есть родственникам умерших после смерти придется возместить бюджетные средства и поделиться наследством. Юристы раскритиковали попытку Минсоцполитики внести изменения в Гражданский кодекс в вопросе наследства.

Как они считают, фактически авторы предложений устанавливают заранее вину лиц и пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые оно должно выполнять. Также юристы указали на жесткое установление сроков, в течение которых наследник может заявить о своих правах.

В пользу государства играет и действующая судебная практика, из-за которой сложно восстановить срок принятия наследства.

Как известно, в случае смерти близкого родственника, в наследство нужно вступить не позднее чем через шесть месяцев.

Напомним, выплата субсидий будет по новым нормам, в Кабмине озвучили причину.

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