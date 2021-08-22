Пользователи сети безутешны от новости о кончине легендарного Ларри Харлоу

Американский пианист и крупнейший сальса-продюсер Ларри Харлоу скончался 20 августа на 83-м году жизни. Причиной смерти исполнителя стал сердечный приступ после того, как Ларри госпитализировали из-за болезни почек.

Детали трагедии сообщило издание The Cleveland American.

"Семья Seguida Music опечалена и выражает искренние соболезнования в связи с кончиной нашего первого продюсера, легенды латиноамериканской музыки Ларри Харлоу. Его музыка и его влияние на жанр сальсы будет ощущаться навсегда. Ларри, ты действительно был лучшим", - написал его друг и коллега, добавив, что слез просто невозможно сдержать.

Настоящее имя покойного Лоуренс Айра Кан. Он родился в 1939-м в Бруклине в еврейской семье: мать - оперная певица, отец руководил оркестром в Латинском квартале.

Карьеру Ларри начал в еще 50-е, получил прозвище El Judio Maravilloso (Чудесный Еврей) и далее преуспел по части сальсы, для профильного лейбла Fania Records спродюсировав 260 альбомов. Из которых порядка полусотни - своих.

Музыка Ларри звучит в ряде фильмов и сериалов. Например, в триллере "Уличный парень" с Кристофером Ривом.

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