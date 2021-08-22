Трагедия произошла с известным украинцем в далеком США
Скончался Игорь Вовковинский, американский актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения. Мужчина скончался в возрасте 38 лет.
Мама Вовковинского на странице в Facebook сообщила о его скоропостижной кончине.
Как сообщается, самый высокий мужчина в мире умер 20 августа в 22:17 вечера в американской больнице из-за болезни сердца. Его старший брат Олег и мама были с украинцем до его последних минут жизни.
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"Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и детки. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине", – написала в соцсети женщина.
В возрасте 7 лет он с семьей переехал в США для лечения в клинику Майо из-за болезни, которая поражает гипофиз. В 2010 году Игоря признали самым высоким жителем США – 234,5 сантиметров, а позже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
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