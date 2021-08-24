Ушел из жизни бывший нардеп и глава КГГА Владимир Бондаренко
В возрасте 68 лет умер бывший народный депутат Верховной Рады, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
Об этом в Facebook сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
"Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Пусть земля будет пухом", – написала Мелихова.
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Владимир Бондаренко был народным депутатом Украины II, III, IV, VI и VII созывов, председателем КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, депутатом Киевского городского совета VII созыва.
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Экс-депутат и предприниматель Левко Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет.
"После тяжелой болезни умер Левко Пидлисецкий, львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины, который много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет Укрэнерго. Община Львова выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Пидлисецкий был народным депутатом Украины 8-го созыва и членом парламентской фракции "Объединение "Самопомощь".
У него остались жена и четыре дочери.
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