Полиция проводит расследование трагического инцидента в Албании
На курорте Голем в Албании нашли погибшего мужчину. Его тело лежало посреди пляжа. Оказалось, что это 66-летний гражданин Украины.
Детали сообщает издание Euronews.
По словам очевидцев мужчину вытащили из воды, пытались оказать первую помощь, но безуспешно.
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Полиция начала выяснять обстоятельств происшествия. Причина смерти мужчины пока неизвестна. Предварительная версия смерти — утопление. Из какого города Украины мужчина родом и с кем он находился на отдыхе в Албании не уточняется.
Местная пресса отмечает, что в последнее время случаи утопления на пляжах Албании участились, поскольку береговой охраны массовых пляжей нет, и отдыхающие вынуждены самостоятельно спасать пострадавших.
Стоит отметить, что в ГСЧС сообщали, что статистика утоплений в Украине продолжает расти. По состоянию на июль с начала года на водоемах погибли более 900 человек.
Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.
Напомним, что развлечения в детском аквапарке закончилось бедой для ребенка.
Как Politeka писала, течение "засосало" 13-летнюю девочку на водоеме.
Также Politeka сообщала, день рождения на пляже под Харьковом обернулся кошмаром.