Полиция проводит расследование трагического инцидента в Албании

На курорте Голем в Албании нашли погибшего мужчину. Его тело лежало посреди пляжа. Оказалось, что это 66-летний гражданин Украины.

Детали сообщает издание Euronews.

По словам очевидцев мужчину вытащили из воды, пытались оказать первую помощь, но безуспешно.

Полиция начала выяснять обстоятельств происшествия. Причина смерти мужчины пока неизвестна. Предварительная версия смерти — утопление. Из какого города Украины мужчина родом и с кем он находился на отдыхе в Албании не уточняется.

Местная пресса отмечает, что в последнее время случаи утопления на пляжах Албании участились, поскольку береговой охраны массовых пляжей нет, и отдыхающие вынуждены самостоятельно спасать пострадавших.

Стоит отметить, что в ГСЧС сообщали, что статистика утоплений в Украине продолжает расти. По состоянию на июль с начала года на водоемах погибли более 900 человек.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Напомним, что развлечения в детском аквапарке закончилось бедой для ребенка.

Как Politeka писала, течение "засосало" 13-летнюю девочку на водоеме.

Также Politeka сообщала, день рождения на пляже под Харьковом обернулся кошмаром.