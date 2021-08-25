В министерстве выразили соболезнования его родным и близким
Советский, грузинский актер Гоча Ломия скончался на 70-м году жизни 23 августа. Причина смерти артиста не указана.
Об этом сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на сообщение министерства культуры, спорта и молодежи страны.
"Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - говорится в некрологе актера.
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Гоча Ломия родился в 1952 году. Советскому зрителю он хорошо знаком благодаря своему экранному дебюту в 1969 году, когда сыграл Зураба-редиску — главную роль в драме "Ну и молодежь!" Резо Чхеидзе.
Кроме того, актер снялся в ленте "Саженцы" того же режиссера, исполнил роль Мито у Темура Палавандишвили в "Бродячих рыцарях" и сыграл в "Похищении Луны" Тамаза Мелиава.
Пользователи сети выражают свое сочуствие семье и близким актера: "Как печально. Он был потрясающе талантлив", "О нет. Душераздирающие новости", "Покойся с миром и спасибо за красивые фильмы", "Печально, когда уходит талантливый человек", "Его игра была волшебной".
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.