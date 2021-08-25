Сфер, в которых могут вводиться привилегии для вакцинированных украинцев, достаточно.

В Украине хотят ввести привилегии для жителей, вакцинированных от коронавируса, используя опыт США и стран Европы.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Минздрав говорит не о смягчении, будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности», - сказал Ляшко

По его словам, кинотеатры смогут работать в том случае, если коллектив вакцинируется, и посетители покажут COVID-сертификат. По словам министра, есть достаточно сфер, в которых можно ввести привилегии для вакцинированных. Министр подчеркнул, что подобные практики действуют во Франции и Германии.

Ляшко сообщил, что в Украине хотят опробовать опыт стран Евросоюза и США, а затем оценить, что срабатывает, чтобы выбрать оптимальный вариант. После ухудшения эпидемической ситуации в Украине, различные чиновники заговорили о карантине, как о неотвратимом явлении.

В случае локдауна анонсируют послабления для людей, прошедших вакцинацию. С другой стороны, по планам правительства, ограничения и запреты ждут тех, кто не получил прививку. Под ограничения могут попасть сотрудники сферы общественного питания, транспортники, работники коммунальных и общественных структур.

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