Известный российский кинорежиссер Александр Стефанович скончался от осложнений, которые вызвал коронавирус

Как пишет Politeka.net, известный советский и российский кинорежиссер Александр Стефанович был женат с Примадонной Аллой Пугачевой четыре года (1976-1980 гг). Как известно, мужчина умер 13 июля на 77 году жизни от последствий коронавируса. Однако недавно появились новые подробности смерти известного режиссера, о которых рассказали в программе Андрея Малахова "Пусть говорят".

Так, выяснилось, что в последние недели жизни за кинорежиссером ухаживали русский художник Никас Сафронов и его сын Лука. По их словам, 76-летний Стефанович часто болел, потому что постоянно включал кондиционер в машине. Поэтому когда кинорежиссер начал себя плохо чувствовать, подумал, что это грипп или ОРВИ и в больницу не стал обращаться, лечился дома антибиотиками.

По словам Луки Сафронова, они с отцом нашли для кинорежиссера лучших врачей и эффективные лекарства, но ничего не помогало. На госпитализации они не настаивали, потому что сам Стефанович этого не хотел. В студии Малахова некоторые эксперты были возмущены таким решением и даже обвинили Сафроновых в смерти кинорежиссера.

"Вы виноваты в том, что с ним произошло. Нужно покаяться", - сказал один из экспертов.

На это Никас Сафронов сказал, что его сын имеет хорошие связи в медицинских кругах, поэтому Стефанович получил самое необходимое лечение, однако в позже мужчину все же госпитализировали. Его осмотрели и удивились, что все показатели в норме. Но на следующий день, как только он снял маску, сатурация упала до 70 - что является критическим показателем. Его тут же подключили к аппарату ИВЛ, но это не помогло.

Никас и Лука Сафроновы сказали, что Стефанович всегда следил за здоровьем, а в больницу не ложился из-за обязательств перед "Первым каналом".

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