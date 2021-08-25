Знаменитой красавицы из мира кино не стало 23 августа
Актриса, певица, сценаристка и композитор, легенда латиноамериканских "мыльных опер" Росита Кинтана скончалась в Мехико на 97-м году жизни. В свое время ее красота восхищала многих кинокритиков.
О кончине Роситы сообщает Yahoo! - со ссылкой на представителя актрисы.
В издании уточнили, что звезда золотой эпохи национального кино перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы.
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Тринидад Роса Кинтана Муньос родилась 16 июля 1925 года в Буэнос-Айресе. Бабушка будущей артистки Кармен Алонсо научила ее петь, и вскоре подающий надежды ребенок дебютировал в качестве певицы.
В мексиканском кинематографе начала сниматься с конца 40-х: "Таковы эти женщины", "Хозяйка", "Женщина, случаи из реальной жизни", "Сусанна", "Серенада Мексики".
В сети многие оставляют под постами о ее кончине комментарии, в которых соболезнуют ее семье и близким: "Покойся с миром", "Соболезнования семье, замечательная актриса", "Красивая женщина, прекрасная актриса и певица!", "Всегда восхищалась тем, насколько она красива, очень жаль...", "Такой больше не будет ".
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.