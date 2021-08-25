В поселке городского типа Глеваха Киевской области неизвестный мужчина ранил дочь и сына местной жительницы.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Киевской области.
«В полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сыну и дочери. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа», - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что в три часа ночи, когда семья отдыхала, родители внезапно услышали в комнате детский крик. Отец, вскочив, увидел незнакомца, который бросился убегать из комнаты. Вскоре, подойдя к сыну, хозяин дома увидел на его груди резаную рану. У дочери в этот момент был разбит нос.
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Детей забрали в больницу. Полицейские провели расследование и вычислили личность подозреваемого. Его нашли недалеко от места жительства потерпевших. Вероятным преступником оказался житель Бучанского района 26 лет.
Полицейские его задержали. Следователи сообщили мужчине о подозрении в покушении на умышленное убийство. Правоохранители подготовили ходатайство, которое направили в суд. Для подозреваемого избрали меры пресечения – взяли под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.
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