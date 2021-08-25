Синоптики обнародовали прогноз погоды на сентябрь 2021 года

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сайт Укргидрометцентр.

Сообщается, что в сентябре этого года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла.

Отмечается, что в этом году сентябрь будет на один-два градуса теплее средних многолетних значений предыдущих лет.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Отметим, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что начало сентября 2021 года будет достаточно теплым, но с его второй половины может начаться существенное похолодание.

Первый температурный минимум Горбань прогнозирует 17 сентября, когда ночная температура составит всего +6… +8 градусов, а дневная +18… +20 градусов. По его прогнозу, температурный антирекорд будет достигнут 25 сентября: в центре страны на уровне +3 градусов, на юге +11 градусов.

Напомним, дожди и заморозки ворвутся в Украину, от лета не останется следа: синоптик дал прогноз.

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