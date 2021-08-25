В Украине лето будет становиться еще жарче и это может вызвать необратимые изменения в экосистемах.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, климатолог Вера Балабух, - передает «Главред».

«Август 2021 будет теплее по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими. Поэтому жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды. Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения. Позже – масштабные пожары, которые наблюдались на фоне высокой температуры и дефицита осадков», - отметила Балабух.

По ее расчетам, лето в нашей стране за 30 лет потеплело на 1,5 градуса. Эксперт подчеркнула, что в 1960 – 1990 годах эта пора была более холодной. Балабух отметила, что не существует методов, которые позволяют спрогнозировать, какой в точности будет температура, однако можно сказать, что она повысится на один – два градуса по сравнению со среднемесячной в 1991 – 2020 годах.

Эксперт сообщила, что в Украине температура повышается, в первую очередь, из-за той деятельности, которую ведет человек. Перемены обусловлены антропогенным фактором, а также выбросами в атмосферу парниковых газов.

Балабух добавила, что, если к списку причин добавится возрастающая солнечная активность, температура воздуха ощутимо вырастит. Эксперт прогнозирует, что в Украине температура среднем на увеличится на полтора градуса к середине века.

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