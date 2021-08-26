Известный актер ушел из жизни 24 августа в своем доме
Актер кино, театра и ТВ Анестис Влахос умер на 88-м году жизни. Он был одним из самых важнейших греческих актеров. Причина смерти Анестиса Влахоса неизвестна.
Об этом пишет Greek City Times.
Влахос родился 7 февраля 1934 года в очень бедной крестьянской семье. Его отец был убит на войне в Албании в 1940-м. В 1946-м Анестис перебрался в Афины.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новом звании Монатика: "Никто не верил в него..."
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Кароль взбесила украинцев, выйдя на сцену с песней Кузьмы Скрябина: "Кто дал ей разрешение?"
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
Учился в высшей актерской школе, параллельно подрабатывая на стройке, где в результате несчастного случая потерял глаз.
На экранах дебютировал в 1956-м в "Девушке в черном". Далее зарекомендовал себя ролями бесконечно курящих злодеев, "плохих парней" и прочих негативных типов. Его можно увидеть в фильмах "Подпольщики", "Река", "Клятва матери", "Молодые Афродиты", множество других фильмов и сериалов.
Пользователи сети оставили под некрологами актера слова сочуствия семье и близким Влахоса: "Попал на экраны уже без глаза и запомнился своим талантом. Покойся с миром мой кумир", "Невосполнимая утрата", "Как же так? Очень жаль".
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.