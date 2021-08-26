Актер до последних дней боролся с онкологическим заболеванием

Известный американский актер Майкл Нейдер умер в возрасте 76 лет. Его нашли мертвым в собственном доме в Калифорнии. Он был звездой культовых сериалов 1980-х "Династия" и "Все мои дети".

О кончине актера на сайте Michael Fairman TV сообщила его жена Джоди Листер.

"Мы провели 18 замечательных лет вместе со многими собаками, которых мы спасали и выращивали. Недавно Майкл был так взволнован, что снова встретился со своими друзьями из актерского состава "Династии", чтобы помочь собрать средства для исследований COVID. Он был красивым и обаятельным человеком со многими талантами. Я буду скучать по нему всегда", - заявила женщина.

Нейдер умер в своем доме в Калифорнии, причиной смерти стал неизлечимый рак.

В сериале "Династия" актер сыграл Декса Декстера, у которого был напряженный и страстный роман с Алексис Кэррингтон, героиней Джоан Коллинз.

Также Нейдер с 1991 по 2001 год играл роль Дмитрия Марика в американской мыльной опере "Все мои дети". Среди других сериалов с его участием - "Закон и порядок", "Флеш", "Частный детектив Магнум".

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