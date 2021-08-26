Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети

На железной дороге Львовской области около промежуточной станции "Глинная-Навария" с колеи рельсов сошло 18 вагонов грузового локомотива. Из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов.

Об этом сообщили журналисты ТСН, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС Львовщины.

Всего в составе поезда, который сошел с рельсо, было 48 вагонов. В результате ЧП возникли задержки движения поездов, а также небольшой транспортный коллапс у самой железной дороги. В АО "Укрзалізниця" утверждают, что серьезных причин для беспокойств нет, а подробности происшествия и официальная информация будут известны в ближайшее время.

"Пострадавших или травмированных в результате этой происшествия нет, движение не задержано", — прокомментировали в ГСЧС.

На месте сошедших с колеи вагонов работают оперативно-следственные группы и спасатели. Они пытаются разобраться в причинах аварии, а также расчистить проезд для прочих машинистов, которые заметно отстают от расписания.

Напомним, в Киеве забросали камнями поезд, кадры.

Как писала Politeka, мужчина атаковал пассажирок в поезде. Укрзализныци

Также Politeka рассказывала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах.