Семья с тремя детьми разбилась в страшной аварии на Запорожье по дороге на отдых

Трагедия произошла на трассе Киев – Симферополь в Запорожской области 20 августа. Рано утром легковая машина Opel Astra, водитель которой не справился с управлением, вылетела на встречную полосу и столкнулась с Mersedes-190. Из-за сильного удара Mersedes вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

На момент аварии в машине находился 47-летний Юрий Внуков, его гражданская жена Елена Касимова, 9-летняя внучка Юрия Дарья, и две дочери Елены – 14-летняя Александра и 11-летняя Алина. Все они погибли в ДТП.

Водитель и пассажирка Opel пострадали при столкновения, однако им удалось выжить. Сейчас мужчину, который вел машину и после аварии перенес операцию, взяли под стражу.

Как стало известно «Обозревателю», погибшая семья той ночью ехала на отдых в Кирилловку.

«Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил», - рассказала знакомая семейства.

При этом она отметила, что старшая дочь Елены хотела отказаться от поездки, однако взрослые решили, что ехать должны все.

Известно, что дочери Елены были от ее первого брака. Женщина ушла от мужа несколько лет назад и с тех пор жила в счастливом гражданском браке с Юрием.

Сейчас водителю, который спровоцировал аварию, грозит до 10 лет тюрьмы с лишением прав.

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