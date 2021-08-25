В тяжелом состоянии пострадавших госпитализировали

Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом пишет местное издание "Новости-N".

"ВАЗ" не пропустил мотоцикл, который ехал во встречном направлении, и произошла авария. В результате пострадали мотоциклист и его пассажирка — в тяжелом состоянии их забрала "скорая".

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Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он улетел еще примерно на 200 метров.

Как написала жительница Николаева Марина Соловьева в своем Instagram, пострадавшим мотоциклистом является спортсмен и тренер ММА Давид Мирзоян. Сейчас он находится в реанимации.

«Давида доставили в реанимацию в БСМП. Всю ночь боролись в реанимации за него. Мотоцикл разорвало на части, спасибо, что живой. Его оперировали всю ночь до утра... Сейчас идёт речь об сохранении руки. Это страшно!», — написала она.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, авто на скорости влетело в реку, есть жертвы: детали фатального ДТП.

Также Politeka писала, что водитель на бешенной скорости устроил ДТП.