В Киеве на улице Институтской неизвестный швырнул коктейль Молотова в офис Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Видео происшествия появилось в Telegram-канале «Ґрати».

«Неизвестный кинул коктейль Молотова в офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве.», - сказано в сообщении под видео.

На месте начали работать правоохранители. В полиции отказались раскрывать детали происшествия. Там отметили, что правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Очевидцы происшествия рассказали, что неизвестный мужчина швырнул в дверь офиса бутылку с зажигательной семью. Сразу после этого мужчину задержали правоохранители.

Омбудсмен Людмила Денисова прибыла в офис, в котором подожгли дверь. От комментариев журналистам она отказалась.

Людмила Денисова — украинский политик, народный депутат Украины нескольких созывов, государственный деятель. С марта 2018 года она назначена уполномоченным Верховной Рады по правам человека. В 2018 году, 13 июня, она начала поездку в Российскую Федерацию, чтобы посетить граждан Украины, которые находятся в тюрьмах этой страны. Тогда она провела встречу с Татьяной Москальковой, омбудсменом Российской Федерации.

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