Погода в Украине в ближайшие дни все больше будет походить на осеннюю

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на пятницу, 27 августа. Согласно данным, погода в Украине резко испортится. Дожди ожидаются практически во всех областях страны кроме центральных регионов. Температура воздуха продолжит снижаться, достигнув 17 градусов в некоторых областях.

Холоднее всего будет в западных областях, где температура продолжает снижаться уже не первый день. Там в пятницу ожидается около 17-22 градусов. Дожди будут идти во всех без исключения западных регионах.

На Востоке тоже ожидаются осадки. При этом в восточных регионах будет тепло – от 25 до 29 градусов в зависимости от региона. В южных областях 27 августа тоже будут дожди, а температура будет колебаться в районе 24-27 градусов.

Центральные области в пятницу смогут отдохнуть от дождей, но температура останется на уровне 21-24 граудсов.

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