В МОЗ сделали заявление относительно введения локдауна в ноябре
Так, ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности и тогда могут ввести локдаун, передает ВВС.
«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», - считает главный санврач Игорь Кузин.
Кроме того он добавил, что если большинство украинцев будут привиты, то локдаун оттянется до декабря-января, либо его и вовсе не будут вводить.
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Ранее главный санврач заявлял, что новая вспышка коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре этого года.
По мнению Кузина, вспышка может произойти и раньше, но сейчас есть "все возможности, чтобы этого не допустить".
"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре – ноябре", – подчеркнул Кузин.
Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.
Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.