Не стало одного из величайших певцов всех времен

В возрасте 85 лет 22 августа скончался Шарль Бюрль, артист оперы и оперетты, один из самых прославленных французских лирических теноров.

Об этом сообщают профильные ресурсы Франции.

Бюрль родился 21 июля в Марселе. На сцене дебютировал в Тулоне в 1958-м. В 1971-м впервые выступил в Парижской опере.

Отличился партиями в опереттах Оффенбаха, с которым связано и первое большое экранные появления артиста - в "Великой княгине Герольштейнской" в 1980-м, где ему достался образ Фрица. За два года до того Бюрль отметился в "Коронации Поппеи" Монтеверди в роли пажа Валетто.

Затем он посвятил себя преподаванию. Шарль Бюрль довел до совершенства искусство пения, переходящего от грудного голоса к смешанному без прерывания. Его дикция была безупречной, а тон, теплый и округлый, очень приятным.

В сети выражают свое сочуствие в связи с гибелью певца: "Покойся с миром мастер", "Спасибо тебе за все, ты был лучшим", "Подарил нам много тепла и света. Очень жаль", "Пусть земля тебе будет пухом".

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