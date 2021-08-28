В поезде " Укрзализныця" Черновцы-Чернигов произошел неприятный случай

Пассажир поезда заплатил дополнительные деньги за вагон с кондиционером, а в итоге не получил услугу за которую отдал 150 гривен.

Об этом рассказал пассажир Сергей Дятленко на своей странице в Facebook.

У Сергея был 11 вагон и 5 место. Состав отправлялся в 20:46. Когда они уже ехали час в поезде, то в вагоне не включали кондиционер. После этого пассажир поинтересовался, в чем причина, на что проводник ответил, что это из-за небольшой скорости поезда. Он заплатил деньги, а услугу не получил.

"Но я заплатил 150 грн дополнительно за проезд в вагоне с кондиционером. Ночью температура снизится сама и проезд станет более комфортным. Тогда за какие услуги вагона с кондиционером повышают стоимость проезда, если технически ее обеспечить невозможно", - возмущен Сергей, добавив, что деньги взяли, а услугу не дали.

Стоит отметить, что в период летнего сезона, особенно во время сильной жары, очень важно обеспечить себе комфортное путешествие в прохладе. Покупая билет на поезд, можно проверить наличие кондиционера в вагоне.

На данный момент половина вагонов "Укрзализныци" оборудована кондиционерами, но похоже не все из них работают.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

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