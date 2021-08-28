Умер известный советский актер Роман Громадский, который сыграл множество ролей в кино и театре
Как сообщает Politeka.net, в России умер известный актер театра и кино, Народный артист РСФСР Роман Громадский. На момент кончины ему был 81-год. Об этом сообщают российские СМИ. Информацию о смерти артиста подтвердил его сын, назвав также причину смерти: "Скончался от инсульта".
Отметим, что Роман Громадский дебютировал в кинематографе, сыграв главную роль в фильме "Снег среди лета". Это состоялось в 1966 году. Также зрители помнят актера по ролям в фильмах "Сонька – Золотая ручка", "Двое из ларца", "Человек меняет кожу" и многих других. В резюме артиста также есть роли в популярных некогда сериалах – "Тайны следствия" и "Ментовские войны".
Актер Роман Громадский играл не только роли в кино, но и выступал на сцене театра, где имел множество ролей в разных постановках. Так, среди его работ спектакли "По ком звонит колокол", "C любимыми не расставайтесь", "Фауст" и многие.
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