Ушла из жизни знаменитая актриса, которой восхищались миллионы
Старейшая чехословацкая, чешская актриса Зденка Прохазкова ушла в мир иной. Она скончалась 25 августа в Праге в возрасте 95 лет. Зритель может помнить ее по сериалу про принцессу Арабелу.
О смерти легенды, имевшей большой успех в странах Восточной Европы, сообщает Teraz.
Прохазкова родилась в 1926 году в Праге. На экранах - с 40-х: знаменитый сериал "Больница на окраине города" (1978), "Время слуг", "Лида Баарова", "Потерянное лицо".
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Прохазкова играла на пианино и принадлежала к небольшому количеству артистов, говоривших как на чешском, так и на немецком языках. За 40 лет работы в немецкоязычных странах актриса также жила за границей, имея дома в Праге и Вене.
Эта прекрасная актриса была легендой на киноэкранах. Недавно зрители смогли увидеть ее в фильме "Лида Баарова". В нем она воплотила звезду первой республики, которую знала лично в преклонном возрасте.
Она успела сделать так много, воспитав не одно поколение молодых артистов. Была счастлива только на сцене. В 2003 году она получила медаль Artis Bohemiae amicis - за распространение доброго имени чешской культуры за рубежом.
Два года назад она получила премию "Талия" за роль в радиоспектакле.
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