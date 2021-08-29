В последний день недели в Украину ворвутся чрезвычайно сильные ливни, однако накроет непогода лишь часть страны

О том, каких сюрпризов стоит ждать от погоды 29 августа, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Они предупредили украинцев о том, что ночью на Прикарпатье в Закарпатье и Карпатах пройдут сильные дожди, а днем они переместятся уже на все западные области, а также Винницкую и Житомирскую.

Также в воскресенье температура воздуха в разных регионах будет значительно отличаться. В западных областях ожидаются более низкие температуры: от +11 до +13 ночью и от +18 до +22 днем.

Жарче всего будет на Юго-Востоке Украины, где ночью столбики термометров покажут от +15 до +22 градусов, а днем – от +26 до +32 градусов.

Синоптики также предупредили украинцев о сезонных туманах, которые накроют страну и ухудшат видимость на дорогах.

В Киеве ближе к вечеру ожидается дождь с грозой. Ночью температуры будут колебаться от +13 до +15 градусов, а днем – от +25 до +27 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев осенью.

Как сообщала Politeka, Украину разделят ливни и жара, появился прогноз.

Также Politeka писала, что спасатели рассказали о разрушительных последствиях непогоды в Украине.